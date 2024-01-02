У Києві не вводитимуть графіки відключень світла після сьогоднішнього масованого ракетного удару по столиці.

Про це повідомляє генеральний директор Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

"По світлу все загалом "нормально". Графіків ніяких не буде", - наголосив Коваленко.

Він також додав, що на відновлення пошкоджених після атаки електромереж потрібен деякий час.

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, вночі та вранці російські окупанти атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед" та ракет.