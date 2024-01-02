Обстріл Києва: у Yasno розповіли, чи будуть графіки відключень світла [ Редагувати ]
У Києві не вводитимуть графіки відключень світла після сьогоднішнього масованого ракетного удару по столиці.
Про це повідомляє генеральний директор Yasno Сергій Коваленко у Facebook.
"По світлу все загалом "нормально". Графіків ніяких не буде", - наголосив Коваленко.
Він також додав, що на відновлення пошкоджених після атаки електромереж потрібен деякий час.
Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, вночі та вранці російські окупанти атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед" та ракет.
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