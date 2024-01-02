Ракетний удар по Києву: у КМВА уточнили кількість постраждалих [ Редагувати ]
У Києві внаслідок російського масштабного ракетного удару у вівторок, 2 січня, кількість постраждалих збільшилася до 49 людей. Жертвами повітряної атаки загарбників у столиці стали дві особи.
Чиновник оновив дані щодо наслідків ракетного обстрілу росіян по Києву сьогодні вранці.
"Станом на 16:10 загинуло 2 особи, 49 осіб постраждало", - йдеться в повідомленні.
Він також уточнив, що у більшості випадків у постраждалих фіксують мінно-вибухові травми.
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