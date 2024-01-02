У Києві російська ракета вбила професорку, викладачку Києво-Могилянської академії [ Редагувати ]
У Києві внаслідок ранкового ракетного обстрілу загинула викладачка Києво-Могилянської академії, професорка кафедри екології Шевцова Людмила Василівна. Про це повідомлє "Могилянка".
2 лютого їй мало виповнитись 85 років.
Багато років вона була співробітницею Інституту гідробіології НАН України, де отримала наукові ступені кандидата, а у 1999 році - доктора біологічних наук за спеціальністю "Гідробіологія". Серед наукових здобутків пані Людмили потрібно відзначити розробку методів боротьби з дрейсеною у зрошувальних системах.
З 2014 року Людмила Василівна працювала на кафедрі екології факультету природничих наук НаУКМА.
У Харкові внаслідок ракетного удару ледь не загинула акторка Харківського академічного драматичного театру, заслужена артистка України Вікторія Тимошенко.
Онук актриси повідомив, що вона перебуває у дуже тяжкому стані у реанімації.
Вікторія Тимошенко пережила Другу світову війну, є заслуженою артисткою України. Служила у харківському драмтеатру 55 років - працювала там із 1968 року. У серпні 2024 року Вікторія Тимошенко відзначатиме 90-річний ювілей.
Вікторія Тимошенко
нагадаємо, у ніч на 2 січня ворог застосував проти України 99 ракет різних типів. ППО збила 72.
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