Влада Туреччини заявила, що не допустить у свої протоки, зокрема Босфор, мінні тральщики, які Велика Британія передала Україні. До закінчення російської агресії турецькі протоки будуть закриті для обох сторін конфлікту відповідно до ст. 19 Конвенції про море.

Про це повідомив Центр боротьби з дезінформацією при управлінні комунікацій адміністрації президента Туреччини:

Заяву, що міститься в деяких публікаціях преси, про те, що "міношукачі, надані Сполученим Королівством Україні, отримали дозвіл на прохід через турецькі протоки в Чорне море", не відповідає дійсності.

У відомстві уточнили, що Туреччина виконує положення Конвенції про море та зберігає принципову позицію впродовж усього збройного конфлікту, який вважає війною, щоб запобігти ескалації у Чорному морі. Влада країни попередила союзників про своє рішення.

11 грудня Міноборони Британії повідомило, що спільно з Норвегією очолить коаліцію для підтримки України на морі. Міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс наказав передати Києву два мінно-пошукові кораблі класу Sandown.