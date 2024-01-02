У Токіо під час посадки згорів пасажирський літак Airbus A350 (відео) [ Редагувати ]
Пасажирський літак Airbus A350 авіакомпанії Japan Airlines (JAL) спалахнув під час посадки в міжнародному аеропорту Ханеда в Токіо.
Усіх 367 пасажирів і 12 членів екіпажу встигли евакуювати з палаючого лайнера. В якому вони стані не повідомляється. Літак повністю вигорів.
Літак виконував рейс з Хоккайдо до Токіо. Після посадки пасажирський Airbus зіткнувся з літаком DHC-8 берегової охорони Японії.
У береговій охороні повідомили, що на борту літака, з яким зіткнувся пасажирський лайнер, було шість членів екіпажу. П'ятеро з них загинули, лише один встиг евакуюватися. Хто винен в аварії, з'ясовує слідча комісія.
Літак берегової охорони Японії перевозив вантажі для мешканців районів, які постраждали від сильного землетрусу, що стався 1 січня.
по темі
Відновлення авіасполучення має велике значення для України, оскільки це стосується прибуття представників різних країн.
19 грудня цивільний літак української авіакомпанії здійснив виліт із міжнародного аеропорту "Бориспіль"
Російські війська помилково збили власний штурмовик Су-25, пілот загинув. Інформацію, яка з'явилася у Z-пабліках, підтвердили у Повітряних силах ЗСУ
Міністерство оборони Польщі розформувало комісію, яка займалася розслідуванням аварії літака з польським президентом Лехом Качинським під Смоленськом у 2010 роц
Міжнародний олімпійський комітет планує провести перші в історії Олімпійські кіберспортивні ігри в Японії у 2026 році