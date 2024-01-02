Пасажирський літак Airbus A350 авіакомпанії Japan Airlines (JAL) спалахнув під час посадки в міжнародному аеропорту Ханеда в Токіо.

Усіх 367 пасажирів і 12 членів екіпажу встигли евакуювати з палаючого лайнера. В якому вони стані не повідомляється. Літак повністю вигорів.

Літак виконував рейс з Хоккайдо до Токіо. Після посадки пасажирський Airbus зіткнувся з літаком DHC-8 берегової охорони Японії.

У береговій охороні повідомили, що на борту літака, з яким зіткнувся пасажирський лайнер, було шість членів екіпажу. П'ятеро з них загинули, лише один встиг евакуюватися. Хто винен в аварії, з'ясовує слідча комісія.

Літак берегової охорони Японії перевозив вантажі для мешканців районів, які постраждали від сильного землетрусу, що стався 1 січня.