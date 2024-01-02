У Нью-Йорку стався землетрус [ Редагувати ]
У Нью-Йорку стався землетрус магнітудою 1,7 бала. Про це повідомила Геологічна служба США. Поштовхи відчувалися в районі Асторія у Квінсі близько 6:00 (13:00 за київським часом) 2 січня.
Через 8 хвилин надійшли звернення від місцевих жителів про "серію вибухів та і відчуття поштовхів". Також там сталися перебої з електрикою. Newsweek повідомляє, що оперативні служби, що прибули на місце, зафіксували "множинні загоряння".
Поліція розпочала перевірку, але не знайшла причини. Терористична загроза виключена, повідомили у поліції Нью-Йорка.
Сейсмологи повідомили, що епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 5 км поблизу острова Рузвельт-Айленд у центрі Нью-Йорка.
Нагадаємо, 1 січня в Японії стався землетрус силою 7,6 бали. Станом на вечір 2 січня відомо про 57 загиблих.
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