Лідера опозиції Південної Кореї вдарили ножем у шию (відео) [ Редагувати ]
На голову опозиційної "Демократичної партії" Південної Кореї Лі Чже Мьона напали з ножем під час візиту до портового міста Пусан. Його госпіталізували, повідомляє агентство Yonhap.
Лі Чже Мьон поранили в шию, коли він відповідав на запитання журналістів після відвідин будівельного майданчика в Пусані. Невідомий чоловік підійшов до політика за автографом, а потім напав з ножем завдовжки приблизно 20-30 сантиметрів.
Yonhap опублікувало фотографії, на яких Лі Чже Мьон лежить на землі, а йому хустками закривають рану на шиї.
Політика у свідомості доставили до лікарні та прооперували, згодом повідомили, що поранення не становить небезпеки для життя. Yonhap, нападника затримали на місці. Якими були його мотиви наразі невідомо.
59-річний Лі Чже Мьон - політик, громадський діяч та адвокат у галузі захисту цивільних прав. З 2010 до 2018 року він обіймав посаду мера міста Соннам, а потім до 2021 року - губернатора провінції Кенгідо.
У 2022 року він балотувався на посаду президента Південної Кореї, за підсумками виборів набрав 47,83% голосів.
Після призначення Юн Сок Йоля на посаду президента країни Лі Чже Мьон звинувачував його в некомпетентній та жорстокій політиці, вимагав реформ державного управління та перестановок в уряді. У вересні 2023 року на знак протесту він оголошував голодування.
по темі
Партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко публічно виступить проти запровадження альтернативних гендерів та координуватиме свою діяльність з представниками Церкви
Влада Туреччини заявила, що не допустить у свої протоки, зокерма Босфор, мінні тральщики, які Велика Британія передала Україні. До закінчення російської агресії турецькі протоки будуть закриті для обох сторін конфлікту відповідно до ст. 19 Конвенції про море
Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк вважає, що росія вже не має впливу, але Кремль не визнає цього факту
З 1 січня 2024 року офіційно припинила своє існування Нагірно-Карабаська республіка
Рада Євросоюзу вирішила розпочати поетапну інтеграцію Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Країни ЄС домовилися скасувати прикордонний контроль на морських та повітряних кордонах з березня 2024 року. Контроль буде збережений на сухопутних кордонах
У США є консенсус того, що Україна має отримати фінансову та військову допомогу в 2024 році. Адже насамперед це інвестиції в американський ВПК і безпеку Сполучених Штатів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк