На голову опозиційної "Демократичної партії" Південної Кореї Лі Чже Мьона напали з ножем під час візиту до портового міста Пусан. Його госпіталізували, повідомляє агентство Yonhap.

Лі Чже Мьон поранили в шию, коли він відповідав на запитання журналістів після відвідин будівельного майданчика в Пусані. Невідомий чоловік підійшов до політика за автографом, а потім напав з ножем завдовжки приблизно 20-30 сантиметрів.

Yonhap опублікувало фотографії, на яких Лі Чже Мьон лежить на землі, а йому хустками закривають рану на шиї.

Політика у свідомості доставили до лікарні та прооперували, згодом повідомили, що поранення не становить небезпеки для життя. Yonhap, нападника затримали на місці. Якими були його мотиви наразі невідомо.

59-річний Лі Чже Мьон - політик, громадський діяч та адвокат у галузі захисту цивільних прав. З 2010 до 2018 року він обіймав посаду мера міста Соннам, а потім до 2021 року - губернатора провінції Кенгідо.

У 2022 року він балотувався на посаду президента Південної Кореї, за підсумками виборів набрав 47,83% голосів.

Після призначення Юн Сок Йоля на посаду президента країни Лі Чже Мьон звинувачував його в некомпетентній та жорстокій політиці, вимагав реформ державного управління та перестановок в уряді. У вересні 2023 року на знак протесту він оголошував голодування.