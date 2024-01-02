Під час обстрілу Києва у ніч на 2 січня ворожа ракета влучила в один з лікувальних закладів міста, де проходять реабілітацію поранені та травмовані захисники України. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

Зʼясувалось, що частина будівлі лікарні отримала пошкодження. Ворожа ракета, на щастя, не вибухнула. Втім, та частина ракети, яка застрягла в підлозі першого поверху, мала бойову частину.

Тяжкопоранених пацієнтів евакуювали до іншого лікувального закладу. Решту пацієнтів перевели в безпечні місця на території лікувального закладу та забезпечено доглядом.

До роботи взялися сапери, які вилучили бойову частину ракети. З території лікарні прибрали всі інші великі уламки ракети. Пошкоджений дах будівлі закрито спеціальним наметом. Внаслідок обстрілу постраждалих не було.

Станом на вечір 2 січня лікувальний заклад уже працює у штатному режимі.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ранкового ракетного обстрілу загинула викладачка Києво-Могилянської академії, професорка кафедри екології Шевцова Людмила Василівна.