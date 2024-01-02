Вартість біткоїна перевищила $45 тис. вперше з квітня 2022 року [ Редагувати ]
Вартість біткоїна піднялася вище за $45 тис. вперше з 5 квітня 2022 року. Це випливає з даних майданчика Coindesk.
За даними на 21:00 за Києвом 2 січня вартість біткоїну зростала на 4,62%, до $45,15 тис. За останні 7 днів найпопулярніша криптовалюту світу подорожчала на 6,92%.
Вслід за біткоїномн зростають у ціні й інші криптовалюти. Так вартість Ethereum - криптовалюти №2, зросла за тиждень на 7,3% до $2,36 тис.
На думку опитаних експертів, зростання криптовалют, що почалося в грудні, пов'язане з оптимізмом інвесторів через уповільнення зростання інфляції в США і можливим зниженням ключової ставки ФРС.
Крім того, трейдери очікують, що Комісія з цінних паперів і бірж США може почати схвалювати створення біткоїн-фондів, що торгуються на американському фондовому ринку.
Динаміка курсу ТОП-10 криптовалют
Нагадаємо, у серпні 2023 року найбільша у світі дебетова електронна платіжна система PayPal запустила власний стейблкоїн (криптовалюта, прив'язана до звичайних валют або біржових товарів) - PayPal USD (PYUSD).
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