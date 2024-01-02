Англійський футбольний клуб "Бірмінгем" звільнив з посади головного тренера Вейна Руні. Про це йдеться у заяві на сайті клубу.

Пошук нового головного тренера розпочнеться найближчим часом. Разом з Вейном Руні рада директорів "Бірмінгема" припинила співпрацю з тренером Карлом Робінсоном.

Видання The Mirror пише, що причиною звільнення тренерів стала гра з клубом "Лідс Юнайтед" 1 січня у матчі 26 туру другого за силою дивізіону чемпіонату Англії. "Бірмінгем" програв з рахунком 3:0.

Руні очолив клуб 11 жовтня, контракт був розрахований на 3,5 роки. Під керівництвом англійця клуб у 15 матчах здобув лише 2 перемоги. У турнірній таблиці "Бірмінгем" посідає 20 місце та набрав у 26 турах 28 очок.

Вейну Руні 37 років. Раніше він керував англійським "Дербі", в тому числі виконував функції тренера, і американським "Ді Сі Юнайтед".

У складі англійського "Евертона" Руні дебютував у 2002 році у віці 16 років. Влітку 2004 року футболіст перейшов до "Манчестер Юнайтед", де став найкращим бомбардиром в історії клубу (253 голи у 559 матчах), а в липні 2017 року повернувся до команди з Ліверпуля.

У складі "Манчестер Юнайтед" Руні виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи, п'ять разів ставав чемпіоном Англії, тричі виборював Кубок Англії і один раз - трофей клубного чемпіонату світу.

У складі збірної Англії Руні забив 53 м'ячі, що є другим результатом в історії національної команди, у березні 2023 його обійшов Гаррі Кейн.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року "Реал Мадрид" домовився про продовження контракту з головним тренером Карло Анчелотті до 30 червня 2026 року.