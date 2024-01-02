Саудівська Аравія офіційно приєдналася до БРІКС [ Редагувати ]
Саудівська Аравія офіційно приєдналася до співдружності БРІКС. Про це повідомив державний телеканал Al Ekhbariya.
Офіційно почалося повноправне членство королівства в групі БРІКС, куди входять росія, Китай та інші країни, що зміцнює його позиції у світі.
Група БРІКС з моменту заснування у 2006 році пройшла через дві хвилі розширення. У 2011 році до початкового складу, до якого входили Бразилія, росія, Індія та Китай, приєдналася ПАР.
За підсумками 15-го саміту в ПАР у серпні глави країн БРІКС узгодили список держав, які вступлять до організації 1 січня 2024 року: Аргентина, Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та ОАЕ.
29 грудня президент Аргентини Хав'єр Мілей надіслав листи голові КНР Сі Цзіньпіну та володимиру путіну, в яких відхилив запрошення стати учасником об'єднання.
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