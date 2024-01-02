Аліменти та соціальна допомога на дітей: якими будуть виплати з 1 січня [ Редагувати ]
З 1 січня 2024 року в Україні встановлено нові розміри прожиткового мінімуму для всіх соціальних та демографічних груп. Це, в свою чергу, впливає на розмір аліментів та інших соціальних виплат.
Розмір прожиткового мінімуму:
- для працездатних осіб - 3 028 грн;
- для дітей до 6 років - 2 563 грн;
- для дітей від 6 до 18 років - 3 196 грн.
Розмір аліментів
Мінімальний розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Отже, мінімальний розмір аліментів з 1 січня становить:
- діти віком до 6 років - 1 281,5 грн;
- діти віком від 6 до 18 років - 1 598 грн.
Мінімальна рекомендована сума до виплати аліментів дорівнює рівню прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:
- діти віком до 6 років - 2 563 грн;
- діти віком від 6 до 18 років - 3 196 грн.
Максимальний розмір аліментів в 2024 році відповідає 10 прожитковим мінімумам на дитину відповідного віку:
- діти віком до 6 років - 25 630 грн;
- діти віком від 6 до 18 років - 31 960 грн.
Батьки завжди можуть домовитися і про більшу суму виплати. Відповідні цифри потрібно зафіксувати в договорі.
Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, надається у розмірі, не меншому за 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:
- для дітей до 6 років - 1 281,5 грн;
- для дітей від 6 до 18 років - 1 598 грн.
Допомога при народженні дитини
Сума допомоги при народженні дитини в 2024 році НЕ змінюється. Вона дорівнює сумі 41 280 грн.
Перші 10 320 грн виплачуються одразу, решта - рівномірними частинами (по 860 грн) впродовж наступних 36 місяців.
Допомога в зв’язку з вагітністю та пологами
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для непрацюючих жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, у 2024 році становитиме 757 грн або 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.
Грошовий еквівалент "пакунка малюка" (бебі-бокса) дорівнює трьом розмірам прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. З 1 січня і впродовж усього 2024 року ця сума становитиме 7 689 грн.
Допомога самотнім матерям
Допомога самотнім матерям у 2024 році надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
Її максимальний розмір становить:
- до 6 років - 2 563 грн на дитину;
- від 6 до 18 років - 3 196 грн;
- від 18 до 23 років (за умови навчання на стаціонарі у ЗВО) - 3 028 грн.
Допомога на дітей за опікою
Соціальна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що дорівнює різниці між 2,5 (3,5) прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.
Її максимальний розмір становить:
- на дитину до 6 років (2,5 прожиткового мінімуму) - 6 407,5 грн;
- до 6 років з інвалідністю (3,5 прожиткового мінімуму) - 8 970,5 грн;
- на дитину від 6 до 18 років (2,5 прожиткового мінімуму) - 7 990 грн;
- на дитину від 6 до 18 років з інвалідністю (3,5 прожиткового мінімуму) - 11 186 грн.
Допомога по догляду за хворою дитиною
Державна соціальна допомога по догляду за хворою дитиною, надається у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку:
- за дитиною до 6 років - 5 126 грн;
- за дитиною від 6 до 18 років - 6 392 грн.
Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям:
- на дитину до 6 років (130% прожиткового мінімуму) - 3 331,9 грн;
- від 6 до 18 років - 4 154,8 грн;
- від 18 до 23 років за умови навчання - 3 936,4 грн.
Виплати призначаються на 6 місяців з дня звернення, якщо впродовж місяця подані всі підтверджувальні документи.
Нагадаємо, "Подробиці" писали, про те, що зміниться з 1 січня в Україні: зарплати, податки та пенсія.
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