З 1 січня 2024 року в Україні встановлено нові розміри прожиткового мінімуму для всіх соціальних та демографічних груп. Це, в свою чергу, впливає на розмір аліментів та інших соціальних виплат.

Розмір прожиткового мінімуму:

для працездатних осіб - 3 028 грн;

для дітей до 6 років - 2 563 грн;

для дітей від 6 до 18 років - 3 196 грн.

Розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Отже, мінімальний розмір аліментів з 1 січня становить:

діти віком до 6 років - 1 281,5 грн;

діти віком від 6 до 18 років - 1 598 грн.

Мінімальна рекомендована сума до виплати аліментів дорівнює рівню прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

діти віком до 6 років - 2 563 грн;

діти віком від 6 до 18 років - 3 196 грн.

Максимальний розмір аліментів в 2024 році відповідає 10 прожитковим мінімумам на дитину відповідного віку:

діти віком до 6 років - 25 630 грн;

діти віком від 6 до 18 років - 31 960 грн.

Батьки завжди можуть домовитися і про більшу суму виплати. Відповідні цифри потрібно зафіксувати в договорі.

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, надається у розмірі, не меншому за 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

для дітей до 6 років - 1 281,5 грн;

для дітей від 6 до 18 років - 1 598 грн.

Допомога при народженні дитини

Сума допомоги при народженні дитини в 2024 році НЕ змінюється. Вона дорівнює сумі 41 280 грн.

Перші 10 320 грн виплачуються одразу, решта - рівномірними частинами (по 860 грн) впродовж наступних 36 місяців.

Допомога в зв’язку з вагітністю та пологами

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для непрацюючих жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, у 2024 році становитиме 757 грн або 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.

Грошовий еквівалент "пакунка малюка" (бебі-бокса) дорівнює трьом розмірам прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. З 1 січня і впродовж усього 2024 року ця сума становитиме 7 689 грн.

Допомога самотнім матерям

Допомога самотнім матерям у 2024 році надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Її максимальний розмір становить:

до 6 років - 2 563 грн на дитину;

від 6 до 18 років - 3 196 грн;

від 18 до 23 років (за умови навчання на стаціонарі у ЗВО) - 3 028 грн.

Допомога на дітей за опікою

Соціальна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що дорівнює різниці між 2,5 (3,5) прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Її максимальний розмір становить:

на дитину до 6 років (2,5 прожиткового мінімуму) - 6 407,5 грн;

до 6 років з інвалідністю (3,5 прожиткового мінімуму) - 8 970,5 грн;

на дитину від 6 до 18 років (2,5 прожиткового мінімуму) - 7 990 грн;

на дитину від 6 до 18 років з інвалідністю (3,5 прожиткового мінімуму) - 11 186 грн.

Допомога по догляду за хворою дитиною

Державна соціальна допомога по догляду за хворою дитиною, надається у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку:

за дитиною до 6 років - 5 126 грн;

за дитиною від 6 до 18 років - 6 392 грн.

Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям:

на дитину до 6 років (130% прожиткового мінімуму) - 3 331,9 грн;

від 6 до 18 років - 4 154,8 грн;

від 18 до 23 років за умови навчання - 3 936,4 грн.

Виплати призначаються на 6 місяців з дня звернення, якщо впродовж місяця подані всі підтверджувальні документи.

Нагадаємо, "Подробиці" писали, про те, що зміниться з 1 січня в Україні: зарплати, податки та пенсія.