У Харкові ракета вдарила поруч з житловим будинком - Терехов (віде) [ Редагувати ]
У Харкові знову лунають вибухи, місто з Бєлгородщини атакують ракетами типу С-300. У місті приліт поруч з житловим будинком, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Знову приліт поряд з житловим будинком. Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється. Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців.
Внаслідок черового обстрілу Харкова російськими окупантами пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Виявлені пошкодження цивільної інфраструктури. На цю хвилину - без постраждалих. Служби продовжують обстеження.
За попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Є пошкодження освітньої установи.
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