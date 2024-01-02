Найсильніший спалах найвищого класу стався на Сонці 1 січня. Опівночі за Києвом вчені зафіксували на зірці спалах класу X5.0/3B тривалістю 32 хвилини.

Спалах супроводжувався викидом корональної маси з компонентом, спрямованим у бік Землі. Збурення (магнітна буря) від викиду корональної маси очікується у середу, 3 січня.

Сонячні спалахи в залежності від потужності рентгенівського випромінювання діляться на п'ять класів: A, B, C, M і X.

Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 новатів на квадратний метр. При переході до наступної літери потужність збільшується вдесятеро. Спалахи, як правило, супроводжуються викидами сонячної плазми, хмари якої, досягаючи Землі, можуть провокувати магнітні бурі.

Відстань між Сонцем та Землею в середу, 3 січня, буде мінімальною в році (147 098 988 км), що зробить видимий діаметр світила приблизно на 3% більше, ніж на початку липня, коли вони знаходяться максимально далеко один від одного.

Ця різниця помітна лише порівнюючі зображення Сонця у ці періоди, оскільки зміни відбуваються плавно впродовж півроку.

Сонце до 20 січня рухатиметься сузір'ям Стрільця, після чого перейде в сузір'я Козоріг. Тривалість світлового дня зросте до кінця місяця майже на 1,5 години і становитиме 9 годин 16 хвилин.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Китай запустив у космос телескоп для вивчення Сонця.