У Севастополі пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці скаржаться у пабліках, що від двох вибухів затремтіли шибки у вікнах. Місцеві телеграм-канали передають, що вибухи чули у всіх районах.

Голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що над акваторією міста збили ракету. За його словами, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

Російські Z-пабліки пишуть, що ЗСУ запустили ракети по військовому аеродрому Бельбек біля Севастополя. Після потужних вибухів над Севастополем здіймаються два стовпи диму.