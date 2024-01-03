У Севастополі пролунали потужні вибухи [ Редагувати ]
У Севастополі пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці скаржаться у пабліках, що від двох вибухів затремтіли шибки у вікнах. Місцеві телеграм-канали передають, що вибухи чули у всіх районах.
Голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що над акваторією міста збили ракету. За його словами, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.
Російські Z-пабліки пишуть, що ЗСУ запустили ракети по військовому аеродрому Бельбек біля Севастополя. Після потужних вибухів над Севастополем здіймаються два стовпи диму.
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