В японській префектурі Ісікава знову стався землетрус. Його магнітуда становила 5,5 бала, загрози цунамі немає, повідомило національне метеорологічне управління Японії.

Землетрус стався о 10:54 за місцевим часом (3:54 за київським часом), епіцентр залягав на 10 км під водою. Про жертви і руйнування наразі невідомо.

Нагадаємо, 1 січня в Японії стався землетрус силою 7,6 бали. Після цього підземні поштовхи було зафіксовано ще понад 300 разів.

Для західного узбережжя країни оголошували загрозу цунамі, яка діяла добу. Станом на вечір 2 січня відомо про 57 загиблих, поранених - понад 100 осіб, 17 із них госпіталізовані у тяжкому стані.