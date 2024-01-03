В Японії стався землетрус магнітудою 5,5 [ Редагувати ]
В японській префектурі Ісікава знову стався землетрус. Його магнітуда становила 5,5 бала, загрози цунамі немає, повідомило національне метеорологічне управління Японії.
Землетрус стався о 10:54 за місцевим часом (3:54 за київським часом), епіцентр залягав на 10 км під водою. Про жертви і руйнування наразі невідомо.
Нагадаємо, 1 січня в Японії стався землетрус силою 7,6 бали. Після цього підземні поштовхи було зафіксовано ще понад 300 разів.
Для західного узбережжя країни оголошували загрозу цунамі, яка діяла добу. Станом на вечір 2 січня відомо про 57 загиблих, поранених - понад 100 осіб, 17 із них госпіталізовані у тяжкому стані.
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