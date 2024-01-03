Ілон Маск назвав найбільшу проблему людства [ Редагувати ]
Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що демографічний колапс є найбільшою проблемою людства. Про це він написав у своїй соцмережі X.
Таким чином, мільярдер прокоментував публікацію користувача, який навів дані про зниження народжуваності в Японії, Південній Кореї, Сінгапурі, В'єтнамі, Нідерландах та Індії.
- Рекордно низький рівень народжуваності у Південній Кореї продовжить падати, попереджає уряд.
- Рівень народжуваності в Китаї, за оцінками, минулого року досяг рекордно низького рівня 1,09. Вперше народжуваність склала менше 10 млн. У цьому році слід очікувати третій рік поспіль спаду, при цьому народжуваність знизиться на десяту частину і виявиться значно нижчою за 9 мільйонів.
- Кількість 18-річних японців впала до рекордно низького рівня 1,06 мільйона через падіння народжуваності.
- Рівень народжуваності у Сінгапурі знаходиться на рекордно низькому рівні.
- Низький рівень народжуваності у В'єтнамі продовжує падати.
- Папа Франциск висловлює стурбованість з приводу низької народжуваності в Італії.
- Рівень народжуваності в Нідерландах знизився до рекордно низького рівня.
- Рівень народжуваності в Індіані різко впав: з 14,1 малюків на 1000 осіб до 11,7.
Раніше Ілон Маск заявив, що іншопланетян немає "у нашій частині Галактики".
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