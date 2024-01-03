Ворог штурмує Авдіївку, ЗСУ вибили окупантів з позицій біля Вербового - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України змусили російські війська відійти з деяких позицій біля Вербового у Запорізькій області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 3 січня.
Впродовж минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу "Shahed-136/131", здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Авіаційних ударів зазнали Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Георгіївка, Донецької області; Новоданилівка та Оріхів Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
- У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
- На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
- На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
- У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Південно-східніше Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення.
- На Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції.
- У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Впродовж минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.
Впрдовж минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему та склад паливно-мастильних матеріалів противника.
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