Рамзан Кадиров закликав вбивати родичів людей, які вчинили вбивство. Глава Чечні заявив про це 30 грудня на нараді зі співробітниками республіканського МВС та Росгвардії, де обговорювалися питання забезпечення громадської безпеки у святкові дні.

Кадиров заявив, що якщо хтось вчинить злочин і вб'є поліцейського чи туриста, то за цю смерть обов'язково маєють помститися. Якщо не вдасться знайти самого винного, то своїм життям мають відповісти його родичі.

Якщо ми навіть не знайдемо злочинця, то не будемо продовжувати його шукати, а знайдемо його родичів. Як заведено споконвіку, якщо хтось завинив, і злочинця не могли знайти, то вбивали його батька чи брата. Тому ми швидко відродимо кровну помсту. А то людина когось убила і гуляє собі безкарно, а її родичі відмовляються від неї. Жодна відмова від родичів не працює, поки ми не вб'ємо когось з їхньої родини і не заберемо собі право кровної помсти.

Хто у такому разі вважається родичем і чи стануть об'єктом помсти всі, включаючи неповнолітніх дітей, Кадиров не уточнив.

Далі Чечні прямо заявив про необхідність знаходити та вбивати тих, хто "обманює дітей через комп'ютери".

До кого зможуть дістатися, жодного не можна залишати в живих. Не має значення, в якій країні.

Кадиров неодноразово закликав до вбивств. Наприклад, у 2021 році він пообіцяв "знищити" інтернет-користувача за негативний коментар, а ще раніше запропонував вбивати правозахисників, незалежних журналістів та критиків влади.

Нагадаємо, влітку 2023 року Кадиров опублікував сімейну фотографію з "другою дружиною".