Сили оборони знищили 680 окупантів, 15 гармат і 40 одиниць техніки - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу, 2 січня, знищили 680 російських загарбників, 7 бойових броньованих машин і 15 артилерійських систем. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 361 500 (+680) осіб,
- танків - 5 990 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 11 107 (+7) од,
- артилерійських систем - 8 546 (+15) од,
- РСЗВ - 945 (+0) од,
- засоби ППО - 629 (+3) од,
- літаків - 329 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6 748 (+36),
- крилаті ракети - 1 783 (+73),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11 391 (+26) од,
- спеціальна техніка - 1 298 (+14).
Дані уточнюються.
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