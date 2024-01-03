Футболіста "Сандерленда", який виступає у першому дивізіоні Англійської футбольної ліги, Джека Даймонда звинуватили у зґвалтуванні дівчини, з якою він познайомився у Tinder. 23-річний спортсмен заперечує свою провину.

За версією прокуратури, зґвалтування сталося 7 травня 2022 року, Даймонд скоїв його вдома.

Представник звинувачення Девід Повалл Кей Сі заявив, що футболіст запросив потерпілу додому під час спілкування у Tinder. Дівчина стверджує, що погодилася піти до нього, щоб "пообніматися".

Під час засідання суду в Ньюкаслі присяжні дізналися, що в момент, коли постраждала йшла до Даймонда, вона уникала сексу, бо приймала курс ліків.

Спочатку хлопець із дівчиною почали обійматися, але потім футболіст "захотів більшого". За словами прокурора, постраждала врешті-решт погодилася на секс, однак через деякий час прийшла до тями та виявила, що Даймонд "пестить її".

Дівчина заявила, що футболіст погодився зупинитися лише після неодноразових протестів і прохань припинити.

Футболіста відсторонили від матчів ще в березні 2023 року. Даймонд стверджує, що дії сексуального характеру між ним і потерпілою були за взаємною згодою. При цьому, за його словами, статевого акту не було.

Нагадаємо, у березні минулого року футболіста збірної Аргентини Монтьєля звинуватили у груповому зґвалтуванні.