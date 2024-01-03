SpaceX вивела на орбіту 21 інтернет-супутник Starlink [ Редагувати ]
Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту 21 міні-супутник для поповнення орбітального угрупування мережі інтернет-покриття системи Starlink.
Запуск відбувся зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Супутники вивели на орбіту впродовж години з моменту запуску.
При запуску вперше використовувався перший багаторазовий ступінь ракети-носія. Після відділення він здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Of Course I Still Love You у Тихому океані.
SpaceX запустила понад 5,6 тис. таких космічних апаратів Starlink. Наразі понад 5,2 тис. інтернет-супутників перебувають на орбіті у робочому стані.
Нагадаємо, наприкінці грудня SpaceX вивела на орбіту космоплан X-37B армії США.
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