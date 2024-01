Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту 21 міні-супутник для поповнення орбітального угрупування мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Запуск відбувся зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Супутники вивели на орбіту впродовж години з моменту запуску.

При запуску вперше використовувався перший багаторазовий ступінь ракети-носія. Після відділення він здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Of Course I Still Love You у Тихому океані.

SpaceX запустила понад 5,6 тис. таких космічних апаратів Starlink. Наразі понад 5,2 тис. інтернет-супутників перебувають на орбіті у робочому стані.

Нагадаємо, наприкінці грудня SpaceX вивела на орбіту космоплан X-37B армії США.