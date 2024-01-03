Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Києву 29 грудня зросла до 30-ти [ Редагувати ]
Ще одна людина, постраждала внаслідок російського ракетного удару по Києву 29 грудня, померла в лікарні. Таким чином кількість загиблих через атаку на столицю України зросла до 30-ти. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
На превеликий жаль, в лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня 2023 померла 1 особа. Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб ще 29 отримали поранення.
29 грудня територія України зазнала одного з наймасштабніших російських ударів за весь час повномасштабної війни. Загинули близько 40 людей, десятки зазнали поранень.
У ніч проти 2 січня росія знову провела масовані ракетні обстріли української території. Основними цілями були Харків та Київ.
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