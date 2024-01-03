У Харкові російські ракети зруйнували школу (фото) [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по Харкову ввечері 2 січня зруйновано школу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
О 22:40 та 22:42 окупанти обстріляли м. Харків, попередньо - ракетами С-300. Частково зруйновано будівлю школи Основ’янського району. Без постраждалих.
Зафіксовано часткове руйнування школи та пошкодження корпусів дитячого садку. У житлових будинках вибито вікна, повідомив Офіс генпрокурора та опублікував фото.
Правоохоронці вилучили уламки ракети типу С-300.
У результаті вчорашнього ранкового обстрілу Харкова постраждали 62 людей, з них 6 - діти, повідомив очільник області. Одна жінка загинула. Наразі у медзакладах міста перебуває 28 людей, з них 4 - діти. Двоє дорослих у важкому стані.
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