Ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп'янському і Бахмутському напрямках та перегруповується на Лиманському. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Зокрема, на Бахмутському напрямку тривають напружені бої поблизу населеного пункту Богданівка. Також противник намагається наступати в напрямку міста Часовий Яр.

На Куп'янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синьківка для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп'янськ.

На Лиманському напрямку російські окупанти після понесених втрат проводять перегрупування та підготовку до ведення наступальних дій. Водночас на цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію для завдання ударів керованими авіаційними бомбами.

На напрямках наступу агресор збільшив кількість використання техніки, за допомогою якої намагається підтримати штурмові дії піхоти. Також, для продовження штурмових дій ворог використовує штурмові підрозділи сформовані з колишніх злочинців "шторм z" та "шторм v". Крім того, противник продовжує перекидати резерви з інших напрямків.

Російські окупанти дещо зменшили кількість піхотних атак, але вже другу добу поспіль активно завдають авіаударів та обстрілюють українські позиції з артилерії. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Марїнському напрямку. Загалом, минулої доби противник завдав 25 авіаударів, провів 25 бойових зіткнень та здійснив 937 артобстрілів.

Загальні втрати ворога склали 386 осіб та 40 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 ББМ, 6 артсистем, 14 БпЛА, 9 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки. Знищено 1 склад боєприпасів. 4 окупанти здалися в полон.

Як повідомляв повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 3 січня, Сили оборони України змусили російські війська відійти з деяких позицій біля Вербового у Запорізькій області.