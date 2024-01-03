У Києві ракета знищила фабрику тактичного одягу М-Тас [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару 2 січня у Києві постраждала фабрика одягу М-Тас, яка виготовляла форму для військових. Про це у соцмережах повідомила компанія.
Увага! В звʼязку з масовою терористичною ракетною атакою на Київ виробничі потужності та складські приміщення М-Тас були пошкоджені/знищені.
Після встановлення ступеню пошкоджень і нанесених втрат, буде розпочато відправку наявних товарів та/або повернення коштів.
М-Тас (Militarist Тactical) - український виробник тактичного спорядження, одягу, взуття та інших аксесуарів. У 2014 році компанію M-Tac заснували Олександр Карасьов і Денис Головко.
Одяг від М-Тас носять українські можновладці та воєначальники. Зокрема компанію публічно підтримав міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, який також носить М-Тас.
росія вдарила ракетами по виробництву форми М-ТАС. Я впевнений, що М-ТАС підніметься і відбудує нове виробництво. У них лишилося головне - люди. Люди, які створили компанію, люди, які розвивали її, люди, які власними руками відшили кожен кітель і кожну фліску.
Нагадаємо, у ніч на 2 січня ворог застосував проти України 99 ракет різних типів. ППО збила 72. Основними цілями були Харків та Київ.
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