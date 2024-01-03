Уряд Японії розпочав розгляд можливості передачі Україні сучасних технологій, пов'язаних з виробництвом та використанням відновлюваних джерел енергії. Про це повідомило агентство Kyodo.

Йдеться насамперед про технології виробництва та використання біопалива. На думку японської сторони, такі технології сприятимуть відновленню української інфраструктури, оскільки Україна як країна з розвиненим сільським господарством має великі запаси сировини для виробництва біопалива за японськими технологіями.

Очікується, що офіційно про відповідну ініціативу японської сторони оголосять на японсько-українській конференції з економічного розвитку та відновлення України, яка відбудеться у Токіо 19 лютого.

Наприкінці минулого року прем'єр-міністр Фуміо Кісіда наголошував, що уряд Японії планує надати Україні безпрецедентну допомогу у питаннях, пов'язаних з відновленням інфраструктури та економіки країни. Глава японського уряду пообіцяв продемонструвати конкретні результати в цьому напрямку до початку 2024 року, коли буде запущено японсько-українську конференцію з економічного розвитку та відновлення.

Раніше японські ЗМІ повідомляли, що уряд Японії в рамках підтримки відновлення України має намір передати українській стороні передові технології в галузі телемедицини та розумного сільського господарства.

Уряд Японії вже надав Україні гуманітарну, продовольчу, фінансову та інші види допомоги на суму понад $7,6 млрд.

У вересні Україна та Японія домовилися про початок переговорів щодо гарантій безпеки.