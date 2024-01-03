Колишній генерал Служби безпеки України Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року тюрми за відмивання грошей, вийшов на волю. Про це повідомляє ВВС з посиланням на підтвердження з Високого суді міста Ніш.

Сербія відмовилася видати ексгенерала Україні, де він є фігурантом кількох кримінальних справ. Через розгляд апеляції у нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов виїхав з України за кілька годин до початку вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого 2022 року. 7 червня Наумова затримали у Сербії, коли він намагався в'їхати до Північної Македонії. При собі він мав 592 тис. євро, $120 тис. і два діаманти.

В Україні Наумова підозрюють у шахрайстві та зловживаннях. Наумова також пов'язували зі справою про державну зраду колишнього керівника Кримського управління СБУ Олега Кулініча, але справи про державну зраду проти самого Наумова не відкрили.

У Державному бюро розслідувань заявляли, що Наумов міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС.

Президент Володимир Зеленський позбавив Наумова звання генерала.

Андрій Наумов