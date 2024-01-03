Євросоюз запровадив санкції проти російської компанії АЛРОСА та її гендиректора Павла Мариничева. Ці санкції доповнюють заборону на імпорт російських алмазів з 12-го пакету санкцій ЄС. Про це йдеться у прес-релізі Ради ЄС.

АЛРОСА - найбільший у світі виробник алмазів. Компанія веде видобуток алмазної сировини в Якутії та Архангельській області. Основні акціонери - рф (33,03%), Якутія (25%), адміністрації районів, де ведеться видобуток (8%). 34% акцій перебувають у вільному обігу.

18 грудня Євросоюз затвердив 12-й пакет санкцій проти росії, до якого входить заборона на імпорт з 1 січня непромислових діамантів, видобутих, оброблених чи вироблених на території країни. З 1 березня розпочнуться поетапні обмеження на імпорт російських діамантів, оброблених у третіх країнах.