ЄС запровадив санкції проти найбільшого у світі виробника алмазів АЛРОСА [ Редагувати ]
Євросоюз запровадив санкції проти російської компанії АЛРОСА та її гендиректора Павла Мариничева. Ці санкції доповнюють заборону на імпорт російських алмазів з 12-го пакету санкцій ЄС. Про це йдеться у прес-релізі Ради ЄС.
АЛРОСА - найбільший у світі виробник алмазів. Компанія веде видобуток алмазної сировини в Якутії та Архангельській області. Основні акціонери - рф (33,03%), Якутія (25%), адміністрації районів, де ведеться видобуток (8%). 34% акцій перебувають у вільному обігу.
18 грудня Євросоюз затвердив 12-й пакет санкцій проти росії, до якого входить заборона на імпорт з 1 січня непромислових діамантів, видобутих, оброблених чи вироблених на території країни. З 1 березня розпочнуться поетапні обмеження на імпорт російських діамантів, оброблених у третіх країнах.
по темі
Заступник голови Комітету ВРУ із зовнішньої політики Олександр Копиленко звернувся до СБУ з проханням ввести санкції проти російського олігарха Станіслава Кондрашова та його компанії TELF AG
Швейцарія слідом за Євросоюзом запровадила санкції проти 61 фізичної та 86 юридичних осіб з росії, проти яких 18 грудня ввів санкції Євросоюз у рамках 12-го пакету санкцій. До решти заходів країна поки що не приєдналася
Євросоюз досі залежний від скрапленого природного газу з росії, а тіньовий флот росії продовжує возити сиру нафту з рф. Саме тому 12-й пакет санкцій ЄС проти росії буде неефективним, і дозволить країні-агресору заробляти гроші для війни проти України
Нові обмеження мають завдати додаткової економічної шкоди країні-агресорці та ускладнити обхід нею попередніх санкцій ЄС
У понеділок, 18 грудня, Європейський Союз ввів в дію новий, 12-ий, пакет санкції проти країни агресора росії