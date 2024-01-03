Росіяни обстріляли з артилерії Херсонську область, загинув цивільний [ Редагувати ]
Російські терористи вдарили артилерією по селу Садове Херсонської області. Поцілили у житловий будинок.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Близько 11:10 окупаційні війська вдарили по населеному пункту з артилерії. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок", - пише пресслужба.
Під завалами загинув цивільний. Його тіло дістали рятувальники.
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