Засновник ФК «Рух» Григорій Козловський та EmilyResort розпочали новий 2024 рік з нового донату для наших захисників - бізнесмен та меценат перерахувавще 2 мільйони гривень ЗСУ.

Загальна сума грошової допомоги, яка була зібрана та перерахована військовим від святкування Нового року в спортивно-оздоровчому комплексі EmilyResort, склала 4 мільйони гривень.

В Emily Resort відзначили, що дуже приємно початиновий рік з такої корисної та приємної справи — допомоги ЗСУ.

“Ми, як і анонсували, вже вдруге перераховуємо весь дохід від святкування Нового року в нашому комплексі у розмірі 2 000 000 грн для ЗСУ — загалом це 4 000 000 грн. Ми дякуємо нашим Героям, за те, що 2024 Україна зустріла вільною та незалежною! І нехай цей рік стане роком Перемоги!», – йдеться у повідомленні Emily Resort.

З початку повномасштабної війни невід’ємною частиною життя багатьох українців стала благодійність. З першого дня війни засновник EmilyResort та ФК «Рух» львівський бізнесмен та меценат Григорій Козловський допомагає Збройним Силам України. Багато необхідного та життєво-важливого обладнання було передано на передову нашим воїнамта зібрано чимало коштів. Новий 2024 рік меценат з командою починає з донатів нашим захисникам.

Григорій Козловський відзначив: “Разом з ЕmilyResort розпочинаємо 2024-ий рік з нового донату для наших захисників! Як і анонсували, додатково ще 2 000 000 гривень від святкування Нового року в нашому комплексі ми вже перерахували на потреби ЗСУ! Загальна сума склала 4 000 000 гривень!

Закликаю кожного, хто працює і має можливість, й надалі безупинно донатити нашим ангелам-охоронцям! Саме вони ціною власного життя та здоровʼя боронять нашу землю від російської орди!

Ну і дуже важливо – це віра! Віра, що 2024-ий стане роком нашої омріяної перемоги!”

Це не перший такий донат від львівського мецената та «жовто-чорних». На День Захисника та Захисниць України ФК «Рух» та його засновник Григорій Козловський долучились до благодійного футбольного турніру, який було організовано для збору коштів на ЗСУ. За підсумками змагань вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень на дрони для військових.

А в листопаді ФК «Рух» та Григорій Козловський організували благодійний матч зірок «Віримо в ЗСУ», завдяки якому було зібрано кошти та придбано термобілизну для українських воїнів. Ії отримали військові 5 окремого штурмового полку ЗСУ, 24 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та військові в Бахмуті.

Також на початку минулого року, 28-го січня, засновник футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський з благодійною метою провів у спортзалі Emily Sport Arena на території комплексу EmilyResort та Академії ФК «Рух» перший масштабнийблагодійний турнір із трьох видів спорту за участю зірок шоу-бізнесу, кіберспорту, гумористів, блогерів та інших публічних осіб. На ньому збирали кошти на крила для 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України, безпілотники «Лелека-1000», Matrice 300 RTK, ударні дрони R-18 (або «Punisher»), генератори, Ecoflow. Вдалося зібрати майже 550 тисяч гривень. Крім того, польські друзі внесли донат 1 мільйон гривень, за який було придбано ударний дрон R-18 і 5 потужних генераторів для 47-ої окремої механізованої бригади «Маґура».