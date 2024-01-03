Громадянин Іспанії Анхель Мігель Сересо Гальярдо (Angel Miguel Cerezo Gallardo) оцінює втрати від рейдерського захоплення українським співзасновником компанії Selecto Markets, співзасновником якої він є, у 20 млн грн.

Як повідомив Анхель Мігель Сересо Гальярдо на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок, разом з українськими партнерами він планував розвивати в Україні мережу продуктових магазинів із постачанням продукції з Іспанії та з інших країн Європи, створив компанію Selecto Markets, інвестував у перший магазин у Києві, завіз обладнання та товар.

За словами Сересо Гальярдо, одним із співзасновників компанії з українського боку став Максим Марщівський (Maksym Marshchivskyy), який на той час очолював напрям дистрибуції в торговельній мережі "Фуршет". Співзасновники, зокрема, планували постачати європейську продукцію в торговельні мережі України, а також розвивати власну мережу магазинів Selecto Markets.

Однак, за словами іспанського інвестора, Марщівський без будь-яких причин відмовився оплачувати товари, що імпортуються з Іспанії та інших європейських країн компаніями іспанського бізнесмена, перестав розраховуватися з місцевими постачальниками, заблокував доступ іспанського партнера до рахунків і документів компанії, а також "вирішив особисто управляти компанією і перереєструвати її на себе".

У свою чергу адвокат Сересо Гальярдо Геннадій Борисичев зазначив, що правоохоронні органи "не поспішають вносити до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення за 219 ККУ і 191 ККУ, а також розслідувати їх".

"Нам доведеться звертатися до суду, щоб визнати незаконною бездіяльність слідчих і вже в суді зобов'язати правоохоронні органи порушити кримінальне провадження", - сказав він.

Борисичев уточнив, що йдеться про фактичне рейдерське захоплення компанії Selecto Markets Марщівським.

Адвокат також зазначив, що, за наявною у Сересо Гальярдо інформацією, Марщівський наразі перебуває за кордоном, імовірно в США.

"Будь-яка країна, яка перебуває у стані війни, особливо з ядерною державою, не дуже приваблива для інвестицій. Але якщо додати до цього той факт, що правоохоронні та урядові органи не можуть захистити інвесторів, це може призвести до банкрутства держави", - сказав він.

"Ми хочемо на прикладі цієї справи довести, що правосуддя і правоохоронні органи справді працюють у країні, що в нашу країну справді можна інвестувати", - сказав він.

За словами Борисичева, представляючи інтереси Сересо Гальярдо, він має намір "здійснити й інші кроки зі стимулювання слідчих органів у законний спосіб, щоб вони справді розслідували ці справи".

Зі свого боку інший співзасновник Selecto Markets Євген Жевагін (Eugene Zhevagin) заявив на пресконференції, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Сересо Гальярдо "не лише не залишив Україну, а й активно допомагає їй, постачаючи гуманітарну допомогу, машини швидкої допомоги, медикаменти".

"Він не просто вкладає гроші, він допомагав і допомагає всім, хто цього потребує, він вірить в Україну. Ми дуже розраховуємо, що, надавши цій справі розголосу, ми отримаємо позитивний результат", - сказав Жевагін.

Іспанський інвестор звернувся до посольства Королівства Іспанія в Україні з метою сприяння у справедливому вирішенні справи.