У Києві знову зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки [ Редагувати ]
Кількість постраждалих у Києві внаслідок вчорашньої ракетної атаки знову зросла. Поранення отримали 54 особи.
"Станом на 13:00 3 січня 2024 року вже 54 людини постраждало, 2 загинуло. У більшості постраждалих - мінно-вибухові травми", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
У ніч проти 2 січня росія знову провела масовані ракетні обстріли української території. Основними цілями були Харків та Київ.
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