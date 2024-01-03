У Снігурівці Миколаївської області поліцейські викрили чоловіка, який вночі запустив феєрверк. Розважитись таким чином він вирішив під час повітряної тривоги.

Так, повідомлення про те, що на одній із вулиць м. Снігурівка невідомі запустили салют надійшло до чергової частини відділення поліції № 2 Баштанського райвідділу близько 3:20 3 січня.

"На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції. Поліцейські швидко встановили особу, причетну до запуску піротехнічної продукції", - розповіли правоохоронці.

Зловмисником, який запустив салют, виявився 36-річний місцевий мешканець. Чоловік перебував у стані сп’яніння. Він пояснив, що таким чином хотів розважитись.

Використану коробку від феєрверка правоохоронці виявили неподалік його будинку.

Нині за процесуального керівництва Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури дізнавачі поліції повідомили зловмиснику про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального Кодексу України "Хуліганство". Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.