У ВМС пояснили, чому росіяни не застосовували флот під час останніх ракетних ударів

Внаслідок дій Сил оборони України з протидії Чорноморському флоту рф суттєво знизилися логістичні можливості із забезпеченням флоту країни-агресора ракетним озброєнням. При масованих ударах 29 грудня та 2 січня надводні та підводні ракетоносії не застосовувалися.

Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

За словами капітана 3 рангу, станом на сьогоднішній ранок в акваторії Чорного моря ракетоносіїв противника взагалі не було зафіксовано, хоча погодні умови для виходу кораблів є сприятливими.

В цьому контексті представник ВМС уточнив, що 3 січня зранку перебували 2 кораблі в Чорному і 1 в Азовському морях, але не носії ракет.

"Щодо участі цих одиниць (в обстрілах, - Ред.), в першу чергу вони відчувають проблеми з логістичним забезпеченням", - зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що військово-морська база із ракетним озброєнням для флоту у російських окупантів знаходиться в Севастополі.

"І навіть якщо їх перемістити до Новоросійська, станом на зараз підтвердженої інформації, що вони туди перемістили обладнання, яке здатне завантажувати ці крилаті ракети на носії - нема", - сказав Плетенчук.

Речник пояснив, що це може бути основною причиною, яка стала "наслідком протидії з боку Сил оборони і безпеки Чорноморському флоту рф" в акваторії Чорного моря.