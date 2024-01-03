У ВМС пояснили, чому росіяни не застосовували флот під час останніх ракетних ударів [ Редагувати ]
Внаслідок дій Сил оборони України з протидії Чорноморському флоту рф суттєво знизилися логістичні можливості із забезпеченням флоту країни-агресора ракетним озброєнням. При масованих ударах 29 грудня та 2 січня надводні та підводні ракетоносії не застосовувалися.
Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.
За словами капітана 3 рангу, станом на сьогоднішній ранок в акваторії Чорного моря ракетоносіїв противника взагалі не було зафіксовано, хоча погодні умови для виходу кораблів є сприятливими.
В цьому контексті представник ВМС уточнив, що 3 січня зранку перебували 2 кораблі в Чорному і 1 в Азовському морях, але не носії ракет.
"Щодо участі цих одиниць (в обстрілах, - Ред.), в першу чергу вони відчувають проблеми з логістичним забезпеченням", - зазначив Плетенчук.
Він наголосив, що військово-морська база із ракетним озброєнням для флоту у російських окупантів знаходиться в Севастополі.
"І навіть якщо їх перемістити до Новоросійська, станом на зараз підтвердженої інформації, що вони туди перемістили обладнання, яке здатне завантажувати ці крилаті ракети на носії - нема", - сказав Плетенчук.
Речник пояснив, що це може бути основною причиною, яка стала "наслідком протидії з боку Сил оборони і безпеки Чорноморському флоту рф" в акваторії Чорного моря.
по темі
Російські війська лвлаштували масований ракетний удар по Авдіївці Донецької області 3 січня. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення
Виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу України у 2024 році планується збільшити у шість разів
Через ракетний удар по Харкову 2 січня постраждали вже понад 50 людей. Ще одна людина загинула
Росіяни протягом тижня жодного разу не обстріляли чорноморські зернові коридори. Це сталось після того, як українські військові знищили одразу три російські винищувачі над Чорним та Азовським морями 24 грудня
У Києві не вводитимуть графіки відключень світла після сьогоднішнього масованого ракетного удару по столиці