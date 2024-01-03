З російського полону повернули понад 200 воїнів і цивільних (відео) [ Редагувати ]
З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Про це повідомив Володимир Зеленський Telegram.
Серед звільнених - солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь".
Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі, - написав президент.
Міноборони рф повідомляє, що отримало 248 своїх військових.
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