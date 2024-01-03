Померла найстаріша курка у світі: скільки їй було років [ Редагувати ]
У штаті Мічиган, США, на Різдво померла найстаріша курка в світі на прізвисько Арахіс. Вона покинула цей світ у 21-річному віці.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Арахіс пішла з життя уві сні, в обіймах своєї господині, у день Різдва. Марсі Дарвін, власниця цієї курки, висловила глибокий сум за своєю улюбленкою і навіть опублікувала "некролог" в Інтернеті. Крім того, вона присвятила свою книгу "Моя дівчинка Арахіс і я" у пам'ять про неї.
Я щиро сумую.. Вона була чудовою маленькою пташкою і залишила порожнечу в нашому домі та наших серцях, - сказала вона.
Нагадаємо, поліція Токіо затримала 50-річного таксиста Ацуші Озаву, який розчавив голуба, за підозрою у порушенні закону про захист дикої природи.
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