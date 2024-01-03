СБУ затримала людей, які поширювали відео "прильотів" по Києву [ Редагувати ]
"Блогерів", які поширили відео російських ударів по Києву 2 січня, затримала Служба безпеки України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
СБУ встановила особові дані чотирьох мешканців Києва, які незаконно розповсюджували інформацію про наслідки масованого обстрілу росією Києва.
Уранці 2 січня ці "блогери" оприлюднили відео ворожих "прильотів" в соціальних мережах. Ці відеозаписи привернули увагу пропагандистських пабліків країни-терориста, зокрема Telegram-каналу Анатолія Шарія, якому висувають звинувачення у державній зраді.
Отриману інформацію ворог може використати для підготовки нових або коригування повторних повітряних ударів по Києву.
Під час невідкладних заходів за місцями фактичного проживання "блогерів" виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кількість постраждалих у Києві внаслідок вчорашньої ракетної атаки знову зросла. Поранення отримали 54 особи.
по темі
Кількість постраждалих у Києві внаслідок вчорашньої ракетної атаки знову зросла. Поранення отримали 54 особи
Ще одна людина, постраждала внаслідок російського ракетного удару по Києву 29 грудня, померла в лікарні. Таким чином кількість загиблих через атаку на столицю України зросла до 30-ти
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 2 січня зросла до двох. Відомо про 43 поранених
На місці подій працює кореспондентка "Подробиць"
Дім народної депутатки й голови партії "Голос" Кіри Рудик у Києві постраждав під час масованої ракетного атаки росіян