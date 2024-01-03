Всесвітньо відома співачка заявила про завершення карʼєри [ Редагувати ]
Селена Гомес, американська співачка та акторка, заявила про бажання залишити сцену. Нещодавно вона випустила новий альбом і розповіла про свої майбутні плани.
У інтерв'ю для CNN вона повідомила, що не планує продовжувати свою музичну кар'єру.
Чим старшою я стаю, тим більше я хотіла б знайти щось, на чому б зупинитися. В ідеалі я хотіла б зосередитися на своїй акторській кар’єрі, - заявила Гомес.
31-річна співачка додала, що з юності мріяла про те, щоб стати "серйозною акторкою". Її власна музична кар'єра почалася неочікувано, коли компанія Дісней звернулася до неї із пропозицією записати альбом. Тоді вона активно знімалася у ситкомі Disney Channel "Чарівники з Вейверлі Плейс" і не могла відмовити. Однак наразі Селена визнає, що цей напрям її більше не цікавить.
Я ніколи не збиралася повністю присвятити себе співам, але, мабуть, це хобі переросло на щось інше, - сказала Гомес.
Нагадаємо, ранній образ Міккі Мауса став суспільним надбанням після закінчення терміну авторських прав США. Тепер його може використовувати будь-хто, а не лише компанія Walt Disney.
по темі
Culture Awards 2023 визначила беззаперечний хіт 2023 року
Мішель Андраде щиро розповіла про стосунки з артистом Потапом після негативних уоментарів громадськості у його бік
Українська співачка та телеведуча Альона Вінницька наразі знаходиться в Києві і про неї є погані новини
Російського співака-пропагандиста Ярослава Дронова, який виступає під псевдонімом Shaman, Міністерство культури та інформаційної політики України внесло до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці
Співачка Ірина Федишин присвятила свою різдвяну пісню своєму братові Роману Климковичу