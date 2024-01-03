Селена Гомес, американська співачка та акторка, заявила про бажання залишити сцену. Нещодавно вона випустила новий альбом і розповіла про свої майбутні плани.

У інтерв'ю для CNN вона повідомила, що не планує продовжувати свою музичну кар'єру.

Чим старшою я стаю, тим більше я хотіла б знайти щось, на чому б зупинитися. В ідеалі я хотіла б зосередитися на своїй акторській кар’єрі, - заявила Гомес.

31-річна співачка додала, що з юності мріяла про те, щоб стати "серйозною акторкою". Її власна музична кар'єра почалася неочікувано, коли компанія Дісней звернулася до неї із пропозицією записати альбом. Тоді вона активно знімалася у ситкомі Disney Channel "Чарівники з Вейверлі Плейс" і не могла відмовити. Однак наразі Селена визнає, що цей напрям її більше не цікавить.

Я ніколи не збиралася повністю присвятити себе співам, але, мабуть, це хобі переросло на щось інше, - сказала Гомес.

Нагадаємо, ранній образ Міккі Мауса став суспільним надбанням після закінчення терміну авторських прав США. Тепер його може використовувати будь-хто, а не лише компанія Walt Disney.