Чим більше росіян беремо в полон, тим результативніше перемовини щодо обміну, - Зеленський [ Редагувати ]
Обмін військовополоненими, що відбувся у середу, 3 січня, став одним із найбільших за весь період повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.
Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.
Сьогодні попри все, попри всі виклики – гарна новина за довгий уже час. Вдалося звільнити з російського полону понад 200 наших людей. Воїнів і - дуже важливо - цивільних. Пам’ятаємо про всіх українців, які в російській неволі. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів, - сказав Зеленський.
Глава держави відзначив, що Україна використовує всі можливості для проведення обміну. На кожному міжнародному заході, де це може стати корисним, Україна піднімає питання повернення військовополонених.
Зараз я радий, що вдалося розблокувати обмін. Додому повернули і воїнів Збройних Сил, і воїнів Національної гвардії. Прикордонники, воїни ВМС. Більшість - солдати та сержанти. Але й офіцери. Справді хороший день для України. Частина з цих наших воїнів – захисники Маріуполя та "Азовсталі, - підкреслив президент.
За словами Зеленського, стосовно окремої групи звільнених, на початку навіть не було інформації про те, що вони перебували в полоні. Такі особи вважалися зниклими безвісти.
Дякую всій команді, яка працювала й працює, щоб обміни продовжувались! Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко. І, звичайно, я дякую кожному нашому воїну на передовій, хто бере окупантів у полон і поповнює наш обмінний фонд. Що більше росіян беремо в полон, то більш результативні будуть перемовини щодо обмінів, - підкреслив він.
Нагадаємо, у Координаційному штабі розкрили деталі повернення військовополонених, яке відбулось після тривалої паузи. Цей обмін називають найбільшим за час повномасштабного вторгнення.
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