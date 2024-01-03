СБУ показала, як захисники поверталися з полону [ Редагувати ]
Служба безпеки оприлюднила відео повернення українських захисників з полону росії 3 січня.
Відповідне відео опублікувала пресслужба СБУ.
Їх зустріли словами "Слава Україні".
"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Життя кожного українця – найвища цінність!
Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних.
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