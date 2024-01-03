росія намагається змусити Україну витратити всі свої ракети для Patriot [ Редагувати ]
Нещодавній інтенсивний ракетний обстріл росією призвів до значних руйнувань в Україні, але, ймовірно, він має й більш конкретні цілі.
За словами експертів, росія може прагнути не лише знищити цілі своїми ударами, але й змусити Україну витрачати важливі боєприпаси для своїх систем ППО Patriot, повідомляє Business Insider.
За відсутності захисту, який надають системи Patriot, росія може завдати значно більше шкоди з меншим ризиком, що її удари будуть відбиті. Тактика вибрана стратегічно, оскільки схвалення Конгресом подальшої допомоги може обмежити можливості України отримати додаткові боєприпаси для систем Patriot.
Доктор Джейд Макглінн, експерт з російської політики та старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, зазначила, що виснаження запасів ракет Patriot та інших ракет є "явною частиною" стратегії росії.
Patriot, безумовно, знаходяться в центрі уваги російської пропаганди всередині країни, - зазначила вона. Вона також сказала, що на рішення росії, ймовірно, вплинули й інші фактори.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару 2 січня у Києві постраждала фабрика одягу М-Тас, яка виготовляла форму для військових.
по темі
В середу, 3 січня, в НАТО було оголошено про сприяння у закупівлі до 1000 ракет Patriot для країн-членів Альянсу в Європі
У пʼятницю, 29 грудня, кількість жертв в Україні внаслідок масованої атаки зросла
Сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА, повідомив Залужний. Всього армія РФ випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників
За попередньою інформацією більше 10 шахедів атакували Львівщину. Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.
В ніч на четвер, 28 грудня, російські війська вчинили атаку на Україну, використовуючи вісім безпілотників