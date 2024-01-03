Нещодавній інтенсивний ракетний обстріл росією призвів до значних руйнувань в Україні, але, ймовірно, він має й більш конкретні цілі.

За словами експертів, росія може прагнути не лише знищити цілі своїми ударами, але й змусити Україну витрачати важливі боєприпаси для своїх систем ППО Patriot, повідомляє Business Insider.

За відсутності захисту, який надають системи Patriot, росія може завдати значно більше шкоди з меншим ризиком, що її удари будуть відбиті. Тактика вибрана стратегічно, оскільки схвалення Конгресом подальшої допомоги може обмежити можливості України отримати додаткові боєприпаси для систем Patriot.

Доктор Джейд Макглінн, експерт з російської політики та старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, зазначила, що виснаження запасів ракет Patriot та інших ракет є "явною частиною" стратегії росії.

Patriot, безумовно, знаходяться в центрі уваги російської пропаганди всередині країни, - зазначила вона. Вона також сказала, що на рішення росії, ймовірно, вплинули й інші фактори.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару 2 січня у Києві постраждала фабрика одягу М-Тас, яка виготовляла форму для військових.