Українські блогери та інфлюєнсери, зокрема Міша Лебіга, повинні показати власний приклад, піти в ТЦК та пройти ВЛК.

Про це заявили в проекті "Про війну" від Центру протидії дезінформації при РНБО та "Укрінформу" - лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко та офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат".

Андрій Коваленко, обговорюючи мобілізацію та заходи для підтримки людей, які мають намір відвідати ТЦК, висловив думку, що існують чоловіки, які живуть зовсім по-іншому та демонструють це.

"Ми не говоримо про те, щоб одразу піти на фронт і стріляти, або в "учебку", а просто сходити оновити свої дані, пройти ВЛК. І тут заходить людина, наприклад Міша Лебіга, і у нього в сторіс постійно про те, що він десь п'є, веде розгульний тип життя, і молоде покоління дивиться і думає: "Якщо він так відпочиває, гуляє і донатить, то і ми так можемо, чого ви нас кличете в військомати, чого ви від нас взагалі хочете?" - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, Кабмін вніс до Ради великий законопроект щодо мобілізації. Ним пропонують низку змін: знизити віковий поріг з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, які не підлягають мобілізації, розсилати повістки до ТЦК електронною поштою та інші новації.