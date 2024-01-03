Законопроект (№ 10062) щодо змін у системі мобілізації, який готується до розгляду у Верховній Раді на другому читанні, передбачає впровадження електронного обліку військовозобов’язаних та автоматичне отримання УБД.

Про це повідомила Мар'яна Безугла, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та депутатка від "Слуги народу", на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Реєстр військовозобовʼязаних

розширення переліку відомостей реєстру (персональні та службові дані);

удосконалення міжвідомчої взаємодії (в т.ч. інформаційної);

електронний кабінет призовника (сертифікат захисника + послуги);

електронний кабінет підприємства (ведення персонально-первинного та персонального обліку);

електронний кабінет ЦНАП (надання адмін. послуг).

УБД

електронна взаємодія між реєстрами;

електронна заява для отримання статусу УБД (статусу особи з інвалідністю, статусу члена сімʼї загиблого Захисника);

автоматичне надання статусу УБД під час дії воєнного стану (відомості із бойового наказу вносяться уповноваженою особою в/ч);

витяг із реєстру про участь у бойових діях.

Реєстр військовослужбовців

матриця функціонування реєстру військовослужбовців;

облік військовослужбовців;

обмін даними між реєстрами;

створення Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки (захист здійснює МОУ).

Особливості захисту інформації в ІКС МОУ

зміни в Закон про оборону України (особливості захисту інформації в ІКС МОУ визначає МОУ);

аналогічні зміни в Закон про захист інформамції в ІКС та Закон про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні.

Хмарні послуги

обробка інформації, що становить ДТ, в ІКС МОУ може здійснюватися за кордоном (країни НАТО) - на підставі рішення Міністра оборони.

знімається заборона щодо розміщення у хмарних ресурсах за кордоном службової інформації та державних та єдиних реєстрів.

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