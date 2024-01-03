Безугла розповіла нові подробиці закону про мобілізацію: що зміниться [ Редагувати ]
Законопроект (№ 10062) щодо змін у системі мобілізації, який готується до розгляду у Верховній Раді на другому читанні, передбачає впровадження електронного обліку військовозобов’язаних та автоматичне отримання УБД.
Про це повідомила Мар'яна Безугла, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та депутатка від "Слуги народу", на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Реєстр військовозобовʼязаних
- розширення переліку відомостей реєстру (персональні та службові дані);
- удосконалення міжвідомчої взаємодії (в т.ч. інформаційної);
- електронний кабінет призовника (сертифікат захисника + послуги);
- електронний кабінет підприємства (ведення персонально-первинного та персонального обліку);
- електронний кабінет ЦНАП (надання адмін. послуг).
УБД
- електронна взаємодія між реєстрами;
- електронна заява для отримання статусу УБД (статусу особи з інвалідністю, статусу члена сімʼї загиблого Захисника);
- автоматичне надання статусу УБД під час дії воєнного стану (відомості із бойового наказу вносяться уповноваженою особою в/ч);
- витяг із реєстру про участь у бойових діях.
Реєстр військовослужбовців
- матриця функціонування реєстру військовослужбовців;
- облік військовослужбовців;
- обмін даними між реєстрами;
- створення Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки (захист здійснює МОУ).
Особливості захисту інформації в ІКС МОУ
- зміни в Закон про оборону України (особливості захисту інформації в ІКС МОУ визначає МОУ);
- аналогічні зміни в Закон про захист інформамції в ІКС та Закон про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні.
Хмарні послуги
- обробка інформації, що становить ДТ, в ІКС МОУ може здійснюватися за кордоном (країни НАТО) - на підставі рішення Міністра оборони.
- знімається заборона щодо розміщення у хмарних ресурсах за кордоном службової інформації та державних та єдиних реєстрів.
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