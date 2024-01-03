Туск хоче переконати польських перевізників припинити блокаду кордону з Україною [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв докласти зусиль для переконання польських перевізників припинити блокування пропуску вантажівок на кордоні з Україною.
Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на виступ глави польського уряду під час пресконференції.
Туск також повідомив, що звернувся до міністра інфраструктури Польщі Даріуша Клімчака з проханням представити йому плани щодо вирішення ситуації з блокадою кордону з Україною, яку продовжують польські перевізники.
Я переконуватиму польських перевізників, щоб вони не використовували блокаду як метод захисту своїх інтересів, - додав прем'єр.
Прем'єр також захотів вивчити причини того, чому польські аграрії вирішили відновити страйк на одному з пунктів пропуску кордону з Україною 4 січня, незважаючи на домовленості з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським щодо припинення блокади.
Я очікую дізнатися, чому довіра (між міністром та фермерами - ред.) була настільки короткочасною, - уточнив Туск.
Нагадаємо, пошукова операція поліції Польщі в прикордонній з Україною зоні була завершена після інциденту з російською крилатою ракетою, яка порушила повітряний простір сусідньої країни під час масованої повітряної атаки російських агресорів по українських містах.
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