Дмитро Лубінець, представник Верховної Ради України з прав людини, заявив, що в наступні тижні можливий ще один обмін полоненими між Україною та росією.

Він розповів про це в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Сподіваюся, що в цьому році цей процес обміну покаже системність. Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати наших героїв поверненням додому. Завдання стоїть — повернути абсолютно всіх, - сказав Обмудсман.

Лубінець також зазначив, що за останні два тижні в перемовинах з росією відбулися певні зрушення, такі як взаємне відвідування військовополонених, обмін теплими речами, і, нарешті, повернення полонених.

Але він також відзначив, що росія може в будь-який момент припинити цей процес обміну. Уповноважений також повідомив, що українські захисники та захисниці, які повернулися з полону, перебували там від 6 місяців до 1,5 року і всі вони знаходяться у поганому фізичному стані: виснажені та схудлі.

Тим часом, як повідомив омбудсмен, процес ускладнювався тим, що російська федерація намагалася не проводити обмін полонених і блокувати процес повернення захисників з метою максимально можливого підриву ситуації в Україні зсередини.

Нагадаємо, з російського полону повернули 230 наших воїнів і цивільних.