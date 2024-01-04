ракетний удар по Києву 29 грудня: кількість загиблих знову зросла [ Редагувати ]
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару 29 грудня. Відомо про 32 жертв російської атаки.
Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.
Слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих. Станом на 07-00 04.01.24, на підставі проведених слідчих дій, загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29.13.24 становить 32 людини, постраждалих 30, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 29 грудня територія України зазнала одного з наймасштабніших російських ударів за весь час повномасштабної війни. Загинули близько 40 людей, десятки зазнали поранень.
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Ще одна людина, постраждала внаслідок російського ракетного удару по Києву 29 грудня, померла в лікарні. Таким чином кількість загиблих через атаку на столицю України зросла до 30-ти
На місці подій працює кореспондентка "Подробиць"
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