Два "Шахеди" були запущені росіянами на території України. Про це повідомила спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона заявила, що це є складовою частиною тактичних заходів російського ворога. росія намагається виснажити систему протиповітряної оборони та продовжує здійснювати розвідувальні дії для визначення позицій.

У нашій зоні відповідальності було характерним те, що ці дрони пройшли, намагаючись оминути ППО майже одночасно з атакою КАБами… І цього разу знову ворог спрямував їх по Бериславщині, де вже фактично знищена інфраструктура. Під вогнем опинилася лікарня, банківські установи, - заявила Гуменюк.

Гуменюк також повідомила про різницю між цими дронами, зосереджуючи увагу на їхньому маркуванні.

Під час атак по залишках ми ідентифікуємо, що є різниця між тими дронами, які постачаються з-за кордону, і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують, - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару 29 грудня. Відомо про 32 жертв російської атаки.