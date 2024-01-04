У ЗСУ пояснили, з якою метою росіяни запустили два дрони [ Редагувати ]
Два "Шахеди" були запущені росіянами на території України. Про це повідомила спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Вона заявила, що це є складовою частиною тактичних заходів російського ворога. росія намагається виснажити систему протиповітряної оборони та продовжує здійснювати розвідувальні дії для визначення позицій.
У нашій зоні відповідальності було характерним те, що ці дрони пройшли, намагаючись оминути ППО майже одночасно з атакою КАБами… І цього разу знову ворог спрямував їх по Бериславщині, де вже фактично знищена інфраструктура. Під вогнем опинилася лікарня, банківські установи, - заявила Гуменюк.
Гуменюк також повідомила про різницю між цими дронами, зосереджуючи увагу на їхньому маркуванні.
Під час атак по залишках ми ідентифікуємо, що є різниця між тими дронами, які постачаються з-за кордону, і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують, - зазначила Гуменюк.
Нагадаємо, у Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару 29 грудня. Відомо про 32 жертв російської атаки.
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