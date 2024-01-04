Білий дім заявив, що Америка не має фінансових ресурсів для нової військової допомоги Україні до прийняття нового пакету заходів Конгресом США.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі, передає "Європейська правда".

Ми вже надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який у нас є кошти, якраз перед Новим роком та після Різдва. І ми повинні отримати підтримку Конгресу, щоб ми могли продовжувати це робити, - сказав Кірбі.

Він відзначив, що президент США Джо Байден підписав найновіший пакет допомоги в галузі безпеки для Києва, що входив до його повноважень, він пояснив, що для забезпечення нових безпекових заходів для України потрібно, щоб Конгрес прийняв ще один пакет.

Кірбі висловив думку, що без додаткового фінансування немає альтернативного рішення для надання допомоги Україні в сфері безпеки.

Нагадаємо, США планують утилізувати сотні установок ATACMS і ракет до них виробництва компанії Lockheed Martin, у яких закінчився термін придатності, витративши на це чималі гроші платників податків.