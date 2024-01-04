5 січня — яке церковне свято та що не можна робити [ Редагувати ]
5 січня в православному календарі вшановується пам'ять мученика Феопемпта. Єпископ Нікомидії в Малій Азії, Феопемпт став жертвою жорстоких переслідувань християн у цьому місті.
Відмовившись віддати свої священні текстові матеріали і приносити жертву римському імператору Діоклетіану, він був засуджений до смерті. Перед своїм мученицьким відходом він віддавав проповідь про Христа і звернув до віри Феона, колишнього волхва і астролога. Разом Феопемпт і Феон були спалені на вогнищі у 303 році.
Прикмети
- Яка погода на Хрещенський Святвечір, такою вона буде і на Масницю.
- На небі зірки — до сильних морозів найближчим часом.
- Завірюха — в квітні буде вітряно.
Що не можна робити у цей день
У Хрещенський Святвечір було звичаєм утримуватися від сварок, образ і лихослів'я, а також уникали негативних думок. Також неприпустимо було позичати гроші, що могло призвести до фінансових труднощів. Після заходу сонця заборонялося займатися прибиранням, оскільки вода в цей час вважалася священною і її не дозволялося "забруднювати".
Що треба робити 5 січня
У цей день особливо важливо здійснювати добрі дії, надавати допомогу тим, хто у нужді, та висловлювати молитви за їхнє здоров'я. Також 5 січня відзначається суворим одноденним постом, коли навіть святковий стіл сервірується лише пісними стравами, а основним смаковим акцентом вважається "голодна" кутя із зерном та маком (без меду).
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